Life.ru узнал о «волшебном пендале», заставившем Зеленского заговорить о переговорах с РФ
Депутат Белик: Зеленский захотел переговоров с РФ из-за ухудшения положения ВСУ
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Россия не раз заявляла о своей открытости к переговорам с Киевом, однако украинское руководство, постоянно срывающее мирный трек, сейчас демонстративно призывает возобновить диалог. Об этом сообщил Life.ru член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, у Киева есть несколько причин для такого внезапного решения.
На эту внезапную дипломатическую инициативу Зеленского мог оказать влияние ряд факторов — от давления со стороны Вашингтона пойти на диалог с Москвой до осознания шаткости положения Киева на фронтах и нарастания внутреннего кризиса, который всё сложнее контролировать.
Депутат добавил, что Владимира Зеленского к смягчению риторики подтолкнули и массированные удары российских военных по украинским стратегическим объектам. Сейчас главарь киевского режима сменил свою категоричность в вопросах дипломатии на гибкость и желание сесть за стол переговоров, продолжил парламентарий. Также Зеленский хочет показать Вашингтону своё стремление к миру и желание якобы завершить конфликт.
Напомним, 19 июля Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. До этого Москва предлагала третий раунд переговоров, но Киев отмалчивался.