Россия не раз заявляла о своей открытости к переговорам с Киевом, однако украинское руководство, постоянно срывающее мирный трек, сейчас демонстративно призывает возобновить диалог. Об этом сообщил Life.ru член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, у Киева есть несколько причин для такого внезапного решения.

На эту внезапную дипломатическую инициативу Зеленского мог оказать влияние ряд факторов — от давления со стороны Вашингтона пойти на диалог с Москвой до осознания шаткости положения Киева на фронтах и нарастания внутреннего кризиса, который всё сложнее контролировать. Дмитрий Белик Депутат ГД РФ

Депутат добавил, что Владимира Зеленского к смягчению риторики подтолкнули и массированные удары российских военных по украинским стратегическим объектам. Сейчас главарь киевского режима сменил свою категоричность в вопросах дипломатии на гибкость и желание сесть за стол переговоров, продолжил парламентарий. Также Зеленский хочет показать Вашингтону своё стремление к миру и желание якобы завершить конфликт.