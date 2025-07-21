Х-101, «Кинжалы» и «Герани»: как удар возмездия по Киеву поставил Зеленского на колени Армия России продолжает наносить удары возмездия по объектам на Украине, в том числе в Киеве, делая акцент на американских ЗРК. «Герани» ВС РФ внезапно показали ещё один эффект: сразу после ударов Владимир Зеленский попросил новый раунд переговоров с Россией. 21 июля, 12:13 6402 6402 Для удара возмездия по объектам на Украине Россия использовала 450 ракет и дронов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Удар возмездия России по Украине 21 июля: главные цели — военные заводы и ЗРК Patriot

Украинские источники сообщают о том, что Россия выпустила по Украине большое количество БПЛА и ракет. Всего около 450 объектов. В Министерстве обороны России подтвердили нанесение удара.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Российские войска атаковали Харьковский агрегатный машиностроительный завод и авиастроительный, а также цеха радиозавода в Киеве. Азербайджанский портал Report.az продолжает нагнетать: он сообщает, что в ходе массированной ночной атаки якобы под удары попал район, где расположено Посольство Азербайджана. Напомним, что несколько дней назад президент страны Ильхам Алиев открыто поддержал киевский режим.

— Никогда не соглашайтесь на оккупацию. Это главный совет. Мы придерживались именно такого пути, — заявил азербайджанский лидер.

В Ивано-Франковской и Киевской областях атакованы аэродромы, используемые ВСУ. В ежедневной сводке Минобороны говорится о трёх пусковых установках зенитного ракетного комплекса Patriot и РЛС AN/MPQ-65.

— РЛС AN/MPQ-65 — ключевой компонент комплекса Patriot. Без него ракеты на пусковых превращаются в дрова, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Почему РФ увеличивает удары: роль Китая и прекращение поставок дронов Украине

Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг считает, что в скором времени Россия будет выпускать по Украине ещё больше БПЛА. Производству большого количества, по его мнению, способствует Пекин, а вот из Китая на Украину поставки практически прекращены.

— Украина ещё до недавнего времени — до нескольких недель или месяцев назад — получала комплектующие для своих дронов, свою производственную цепочку беспилотников. Сейчас же ситуация такова, что Китай, по сути, экспортирует исключительно в Россию, а Украина исключена из этого рынка. Мы видим эффект этого в России, потому что там масштабируется производство российских дронов, — заявил Фройденг во время эфира на YouTube-канале Бундесвера.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Переговоры Зеленского с Россией: как удары «Кинжалами» и Х-101 изменили позицию Киева

На фоне ударов по украинским объектам, а выпущенных ракет и БПЛА становится только больше, Владимир Зеленский заговорил про переговоры с Россией. Например, 9 июля армия России отправила на Украину больше 700 воздушных объектов. Как итог, предварительно известно, что встреча российских и украинских дипломатов может пройти в Стамбуле 23 и 24 июля.

— Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать всё, чтобы достичь прекращения огня, — заявил главарь киевского режима 19 июля.

Вместе с военной инфраструктурой российские войска уничтожают и территориальные центры комплектования, занимающиеся мобилизацией украинцев, что тоже ставит в опасность режим Зеленского, ведь отправка на фронт становится затруднительной.

Авторы Даниил Черных