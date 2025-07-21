Новости СВО. Освобождена Белая Гора, ВСУ бегут из Купянска через заградотряды, Зеленский и Умеров требуют переговоров, 21 июля Армия России развивает успехи на Южно-Донецком направлении, в Сумскую область тянут бразильских наёмников, Зеленский вновь сменил позицию по переговорам — дайджест Life.ru. 20 июля, 21:07 13894 13894 Армия России продолжает продвижение в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая Народная Республика, 21 июля

В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населённого пункта Торское. А «южане» освободили Белую Гору. Это село расположено в восьми километрах к северу от Дзержинска (Торецка) и в девяти километрах к юго-востоку от Константиновки.

— На сегодняшний день главная задача на этом участке — перерезать трассу Н20, соединяющую Константиновку с Дружковкой. Эти два населённика — врата к Краматорско-Славянской агломерации, — отмечает военкор Александр Коц.

Карта СВО на 21 июля 2025 года. Армия России освободила Белую Гору. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Также продолжается продвижение наших войск в направлении Маяка и Новоэкономического. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в районе населённого пункта Зелёный Гай. На этой неделе Южно-Донецкое направление стало одним из самых успешных для ВС РФ.

Кроме того, российские войска подошли вплотную ко второму по величине угольному предприятию Украины — шахте «Краснолиманская». Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Харьковская область, 21 июля

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Меловое и Волчанск. Об этом сообщает Минобороны РФ. Также наши ведут активные бои на подходах к Купянску и Петровскому. Кстати, Купянск ВСУ окружили заградотрядами, чтобы минимизировать случаи дезертирства.

— Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно. Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населённого пункта практически невозможно, — заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Сумская область, 21 июля

В Сумской области ВСУ тоже отступают. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка — населённые пункты, откуда, вероятнее всего, киевский режим в скором времени будет собирать тела на обмен. Кстати, на этом направлении своих мобилизованных ВСУ давно уже не хватает.

Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях наёмников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБР ВСУ. Кроме того, военнослужащие «Северной» группировки войск сбили украинский беспилотник самолётного типа новой модели. Предположительно, это дальнобойный дрон FP-1.

💥 Точным ударом тактическая радиолокационная станция RADA ВСУ иностранного производства была уничтожена. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленский меняет позицию: Украина готова к новым переговорам с РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский кардинально изменил свою позицию по переговорам с Россией после телефонного разговора с президентом Штатов Дональдом Трампом и предложил третий раунд в Стамбуле. Но он отметил, что это идея Рустема Умерова, недавно ставшего секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины после ухода с поста министра обороны.

— Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать всё, чтобы достичь прекращения огня, — написал Зеленский в соцсетях. Также он в своём видеообращении в очередной раз потребовал организации встречи с Владимиром Путиным.

Авторы Игорь Патрин