Назван самый успешный участок фронта в зоне СВО за неделю

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), на текущей неделе наиболее успешно проявили себя на участке, расположенном на стыке Запорожской, Днепропетровской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то конечно если мы говорим по-старому — это Южно-Донецкое направление, но сейчас это все больше утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область», — заявил он ТАСС.

По словам эксперта, именно этот стык оказался самым успешным на завершающейся неделе.