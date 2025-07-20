Назван самый успешный участок фронта в зоне СВО за неделю
Эксперт Марочко назвал Южно-Донецкое направление самым успешным за неделю
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Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), на текущей неделе наиболее успешно проявили себя на участке, расположенном на стыке Запорожской, Днепропетровской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то конечно если мы говорим по-старому — это Южно-Донецкое направление, но сейчас это все больше утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область», — заявил он ТАСС.
По словам эксперта, именно этот стык оказался самым успешным на завершающейся неделе.
Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в ДНР находится под угрозой окружения. Как пишут американские СМИ, российские войска окружили Константиновку полукольцом длиной 16 километров с восточной, южной и западной сторон. Также отмечено, что Армия РФ сейчас контролирует свыше двух третей территории Донецкой Народной Республики.