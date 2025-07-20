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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 20 июля 2025, 01:43
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Назван самый успешный участок фронта в зоне СВО за неделю

Эксперт Марочко назвал Южно-Донецкое направление самым успешным за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), на текущей неделе наиболее успешно проявили себя на участке, расположенном на стыке Запорожской, Днепропетровской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то конечно если мы говорим по-старому — это Южно-Донецкое направление, но сейчас это все больше утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область», — заявил он ТАСС.

По словам эксперта, именно этот стык оказался самым успешным на завершающейся неделе.

Армия России прорвалась на километр вглубь обороны ВСУ у Зелёной Долины в ДНР
Армия России прорвалась на километр вглубь обороны ВСУ у Зелёной Долины в ДНР

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в ДНР находится под угрозой окружения. Как пишут американские СМИ, российские войска окружили Константиновку полукольцом длиной 16 километров с восточной, южной и западной сторон. Также отмечено, что Армия РФ сейчас контролирует свыше двух третей территории Донецкой Народной Республики.

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Антон Голыбин
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