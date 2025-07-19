Стало известно об угрозе полного окружения группировки ВСУ в ДНР
NYT: ВСУ в Константиновке угрожает полное окружение со стороны ВС России
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Украинские силы в районе Константиновки в ДНР находятся под угрозой полного окружения российскими войсками. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
По данным американского издания, российские войска окружили Константиновку полукольцом длиной 16 километров с восточной, южной и западной сторон. Также отмечено, что ВС РФ сейчас контролируют свыше двух третей территории ДНР. Кроме того, газета сообщает об успешном продвижении российских сил в Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее сообщалось об усилении наступательной активности российских войск на Донецком направлении. На днях ВС РФ в ходе наступления освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Кроме того, российские войска развили наступление на Cумском направлении, прорвавшись в Мирополье.