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Опубликовано 19 июля 2025, 14:14

Стало известно об угрозе полного окружения группировки ВСУ в ДНР

NYT: ВСУ в Константиновке угрожает полное окружение со стороны ВС России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские силы в районе Константиновки в ДНР находятся под угрозой полного окружения российскими войсками. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По данным американского издания, российские войска окружили Константиновку полукольцом длиной 16 километров с восточной, южной и западной сторон. Также отмечено, что ВС РФ сейчас контролируют свыше двух третей территории ДНР. Кроме того, газета сообщает об успешном продвижении российских сил в Днепропетровской и Сумской областях.

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Ранее сообщалось об усилении наступательной активности российских войск на Донецком направлении. На днях ВС РФ в ходе наступления освободили Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Кроме того, российские войска развили наступление на Cумском направлении, прорвавшись в Мирополье.

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Мария Любицкая
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