Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 01:40

РВ: Российские войска прорвались в Мирополье на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военные продвинулись в район Мирополья, ведя наступление в направлении Сум. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На Сумском направлении Вооружённые силы Российской Федерации захватили большую часть населённого пункта Александрия и продолжают штурмовать северную часть Мирополья, контролируя несколько жилых зданий.

Вблизи населённых пунктов Юнаковка и Кондратовка сохраняется интенсивное вооружённое противостояние. Украинские боевики предпринимают попытки контратаковать на северо-западных и северных границах Кондратовки. Для удержания позиций российские подразделения применяют авиаудары и реактивную артиллерию.

«Дракона» заметили на фронте в зоне проведения спецоперации
«Дракона» заметили на фронте в зоне проведения спецоперации

А ранее операторы БПЛА ФСБ России в ДНР сорвали планы противника по атаке Горловки, уничтожив дрон-матку для FPV-коптеров. Отмечается, что подразделения ФСБ в ДНР регулярно уничтожают вражеские беспилотники в окрестностях Дзержинска.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar