РВ: Российские войска прорвались в Мирополье на Сумском направлении
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Российские военные продвинулись в район Мирополья, ведя наступление в направлении Сум. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На Сумском направлении Вооружённые силы Российской Федерации захватили большую часть населённого пункта Александрия и продолжают штурмовать северную часть Мирополья, контролируя несколько жилых зданий.
Вблизи населённых пунктов Юнаковка и Кондратовка сохраняется интенсивное вооружённое противостояние. Украинские боевики предпринимают попытки контратаковать на северо-западных и северных границах Кондратовки. Для удержания позиций российские подразделения применяют авиаудары и реактивную артиллерию.
А ранее операторы БПЛА ФСБ России в ДНР сорвали планы противника по атаке Горловки, уничтожив дрон-матку для FPV-коптеров. Отмечается, что подразделения ФСБ в ДНР регулярно уничтожают вражеские беспилотники в окрестностях Дзержинска.