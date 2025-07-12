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Регион
12 июля, 15:19

Подразделение ФСБ уничтожило дрон-матку FPV-коптеров, предотвратив атаку ВСУ на Горловку

В ДНР сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров ВСУ

Обложка © Антитеррористические подразделения Донецкого Управления ФСБ

Обложка © Антитеррористические подразделения Донецкого Управления ФСБ

Операторы БПЛА ФСБ России в ДНР сорвали планы ВСУ по атаке Горловки, уничтожив дрон-матку для FPV-коптеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров, предотвратив атаку ВСУ на Горловку. Видео © Антитеррористические подразделения Донецкого Управления ФСБ

«Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа «Вектор» — дрон-матку для FPV-коптеров, который планировал осуществить доставку малых ударных дронов для дальнейших ударов по мирному населению Горловки», — указано в сообщении.

Антитеррористические подразделения ФСБ в ДНР регулярно уничтожают вражеские беспилотники в окрестностях Дзержинска, добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде. В результате одна женщина получила осколочное ранение спины, её госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Наталья Демьянова
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