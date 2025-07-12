Подразделение ФСБ уничтожило дрон-матку FPV-коптеров, предотвратив атаку ВСУ на Горловку
В ДНР сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров ВСУ
Обложка © Антитеррористические подразделения Донецкого Управления ФСБ
Операторы БПЛА ФСБ России в ДНР сорвали планы ВСУ по атаке Горловки, уничтожив дрон-матку для FPV-коптеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров, предотвратив атаку ВСУ на Горловку. Видео © Антитеррористические подразделения Донецкого Управления ФСБ
«Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа «Вектор» — дрон-матку для FPV-коптеров, который планировал осуществить доставку малых ударных дронов для дальнейших ударов по мирному населению Горловки», — указано в сообщении.
Антитеррористические подразделения ФСБ в ДНР регулярно уничтожают вражеские беспилотники в окрестностях Дзержинска, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде. В результате одна женщина получила осколочное ранение спины, её госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы.