Подразделение ФСБ уничтожило дрон-матку FPV-коптеров, предотвратив атаку ВСУ на Горловку

Операторы БПЛА ФСБ России в ДНР сорвали планы ВСУ по атаке Горловки, уничтожив дрон-матку для FPV-коптеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСБ уничтожили дрон-матку для FPV-коптеров, предотвратив атаку ВСУ на Горловку. Видео © Антитеррористические подразделения Донецкого Управления ФСБ

«Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа «Вектор» — дрон-матку для FPV-коптеров, который планировал осуществить доставку малых ударных дронов для дальнейших ударов по мирному населению Горловки», — указано в сообщении.

Антитеррористические подразделения ФСБ в ДНР регулярно уничтожают вражеские беспилотники в окрестностях Дзержинска, добавили в ведомстве.