На Курщине простились с пятилетним Толей, который закрыл собой маму от дрона ВСУ

Курская область простилась с пятилетним мальчиком Толей, спасшим мать от удара дрона ВСУ. Траурная церемония прошла в Крестовоздвиженском храме. Об этом сообщает RT.

Церемонию в посёлке Черемушки Курской области посетили врио губернатора Александр Хинштейн, представители власти, бойцы спецназа «Ахмат» и местные жители.

«Наши воины пишут на снарядах «За Толю, за Курск». Этот малыш стал для нас символом человечности и победы добра над злом», — сказал Хинштейн, обращаясь к собравшимся.

Прощальная церемония. Видео © Telegram / RT на русском