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12 июля, 09:47

На Курщине простились с пятилетним Толей, который закрыл собой маму от дрона ВСУ

Курская область простилась с пятилетним мальчиком, закрывшим мать от дрона ВСУ

Погибший мальчик Толя. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Погибший мальчик Толя. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Курская область простилась с пятилетним мальчиком Толей, спасшим мать от удара дрона ВСУ. Траурная церемония прошла в Крестовоздвиженском храме. Об этом сообщает RT.

Церемонию в посёлке Черемушки Курской области посетили врио губернатора Александр Хинштейн, представители власти, бойцы спецназа «Ахмат» и местные жители.

«Наши воины пишут на снарядах «За Толю, за Курск». Этот малыш стал для нас символом человечности и победы добра над злом», — сказал Хинштейн, обращаясь к собравшимся.

Прощальная церемония. Видео © Telegram / RT на русском

Мать мальчика не смогла присутствовать на церемонии — она остаётся на лечении в московской больнице после полученных ранений. Отец ребёнка встал на колени перед гробом и, рыдая, прощался с сыном.

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Во вторник, 8 июля, ВСУ нанесли удар по курскому пляжу «Городской». В результате атаки погибли трое, среди которых был ребёнок. Изначально сообщалось о семи раненых, но позже стало известно, что их число возросло до десяти. Пятилетний Анатолий скончался от полученных ранений во время транспортировки в московскую больницу. Как сообщил Хинштейн, в городе образовался стихийный мемориал, куда жители приносят цветы и игрушки, чтобы почтить память Толи и других жертв украинской атаки.

Алиса Хуссаин
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