На Курщине простились с пятилетним Толей, который закрыл собой маму от дрона ВСУ
Курская область простилась с пятилетним мальчиком, закрывшим мать от дрона ВСУ
Погибший мальчик Толя. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Курская область простилась с пятилетним мальчиком Толей, спасшим мать от удара дрона ВСУ. Траурная церемония прошла в Крестовоздвиженском храме. Об этом сообщает RT.
Церемонию в посёлке Черемушки Курской области посетили врио губернатора Александр Хинштейн, представители власти, бойцы спецназа «Ахмат» и местные жители.
«Наши воины пишут на снарядах «За Толю, за Курск». Этот малыш стал для нас символом человечности и победы добра над злом», — сказал Хинштейн, обращаясь к собравшимся.
Прощальная церемония. Видео © Telegram / RT на русском
Мать мальчика не смогла присутствовать на церемонии — она остаётся на лечении в московской больнице после полученных ранений. Отец ребёнка встал на колени перед гробом и, рыдая, прощался с сыном.
Во вторник, 8 июля, ВСУ нанесли удар по курскому пляжу «Городской». В результате атаки погибли трое, среди которых был ребёнок. Изначально сообщалось о семи раненых, но позже стало известно, что их число возросло до десяти. Пятилетний Анатолий скончался от полученных ранений во время транспортировки в московскую больницу. Как сообщил Хинштейн, в городе образовался стихийный мемориал, куда жители приносят цветы и игрушки, чтобы почтить память Толи и других жертв украинской атаки.