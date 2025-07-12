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Регион
12 июля, 14:19

Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде, как минимум один человек пострадал

SHOT: Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде, пострадала женщина

Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает SHOT.

Первые кадры с места ЧП. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в результате атаки беспилотника повреждён жилой дом на улице Ватутина. Зафиксированы разрушения фасада и выбитые стёкла. Сообщается об одном пострадавшем: женщина получила осколочное ранение спины и доставлена в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Это уже не первый случай падения беспилотников ВСУ в Белгородской области. Регион регулярно подвергается атакам с использованием дронов. Местные власти усиливают меры безопасности и предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность.

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Ранее в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ погиб мужчина. Снаряд попал в частный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Бойцы самообороны извлекли пострадавшего из-под завалов и доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось из-за тяжести полученных травм.

Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
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