Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде, как минимум один человек пострадал

Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает SHOT.

Первые кадры с места ЧП. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в результате атаки беспилотника повреждён жилой дом на улице Ватутина. Зафиксированы разрушения фасада и выбитые стёкла. Сообщается об одном пострадавшем: женщина получила осколочное ранение спины и доставлена в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Пострадавшую с осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Это уже не первый случай падения беспилотников ВСУ в Белгородской области. Регион регулярно подвергается атакам с использованием дронов. Местные власти усиливают меры безопасности и предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность.