Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 09:56

Силы ПВО сбили 8 дронов ВСУ над Белгородской областью, Кубанью и Азовским морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Средства противовоздушной обороны всего за один час уничтожили восемь украинских беспилотников над российским небом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 10.00 мск до 11.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, четыре из них были перехвачены над территорией Белгородской области, ещё три — в небе над Краснодарским краем. Один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря.

За прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России
За прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Кроме того, в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен украинский дрон.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar