Силы ПВО сбили 8 дронов ВСУ над Белгородской областью, Кубанью и Азовским морем
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Средства противовоздушной обороны всего за один час уничтожили восемь украинских беспилотников над российским небом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В период с 10.00 мск до 11.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, четыре из них были перехвачены над территорией Белгородской области, ещё три — в небе над Краснодарским краем. Один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Кроме того, в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен украинский дрон.