Силы ПВО сбили 8 дронов ВСУ над Белгородской областью, Кубанью и Азовским морем

Средства противовоздушной обороны всего за один час уничтожили восемь украинских беспилотников над российским небом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 10.00 мск до 11.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.