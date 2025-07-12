В Шебекине снаряд ВСУ попал в частный дом, погиб мужчина

Мужчина погиб в Шебекине в результате прилёта снаряда ВСУ в частный дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, бойцы самообороны вытащили мирного жителя из-под обломков и отвезли в больницу, где врачи пытались его спасти. Однако полученные ранения оказались смертельными.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — добавил Гладков.

​​​​​​​В результате атаки ВСУ один дом серьёзно пострадал, повреждена газовая магистраль. Ещё в четырёх домах выбиты стёкла, повреждены крыши и ограждения, а также хозяйственная постройка. Кроме того, пострадали три автомобиля. Информация о полном объёме ущерба в настоящее время уточняется.