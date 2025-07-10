Число раненных при смертельном утреннем ударе ВСУ по Белгородской области увеличилось
Два жителя Белгорода попали в больницу после падения обломков сбитого дрона ВСУ
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгороде двое жителей получили травмы после падения обломков сбитого дрона. Женщина и мужчина были доставлены в больницу с осколочными ранениями грудной клетки. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Женщину и мужчину с осколочными ранениями грудной клетки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава области.
Кроме пострадавших, в результате утренней атаки ВСУ на Белгород и область также повреждён один автомобиль. Информация о дополнительных последствиях происшествия уточняется, оперативные службы продолжают работу на месте событий.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе украинского обстрела в городе Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница. Женщина скончалась на месте от полученных повреждений. Кроме того, ещё одного пострадавшего мужчину увезли в больницу в тяжёлом состоянии.