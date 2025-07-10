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Регион
10 июля, 05:40

ВСУ убили женщину в белгородском Шебекино

Гладков: Мирная жительница погибла в Шебекино после обстрела ВСУ

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибла мирная жительница — женщина скончалась мгновенно от полученных ранений. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей», — написал губернатор.

Кроме того, пострадал мужчина. С тяжёлыми травмами, включая минно-взрывные повреждения и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости, он был оперативно доставлен бойцами самообороны в центральную районную больницу города. Медицинский персонал оказывает ему необходимую помощь.

Обстрел вызвал значительные разрушения: повреждена пристройка к частному дому, в другом жилом здании пробита кровля, выбиты стёкла в окнах, а также нарушена линия электроснабжения.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил Гладков.

Житель белгородского посёлка Борисовка пострадал от детонации дрона ВСУ
Житель белгородского посёлка Борисовка пострадал от детонации дрона ВСУ

Ранее ещё одна мирная жительница Белгородской области пострадала во время обстрела украинских Вооружённых сил. Её с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. За день до этого ВСУ атаковали Шебекино, где в итоге была ранена женщина и ребёнок.

Владимир Озеров
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