ВСУ убили женщину в белгородском Шебекино

Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибла мирная жительница — женщина скончалась мгновенно от полученных ранений. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей», — написал губернатор.

Кроме того, пострадал мужчина. С тяжёлыми травмами, включая минно-взрывные повреждения и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости, он был оперативно доставлен бойцами самообороны в центральную районную больницу города. Медицинский персонал оказывает ему необходимую помощь.

Обстрел вызвал значительные разрушения: повреждена пристройка к частному дому, в другом жилом здании пробита кровля, выбиты стёкла в окнах, а также нарушена линия электроснабжения.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил Гладков.