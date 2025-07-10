ВСУ убили женщину в белгородском Шебекино
Гладков: Мирная жительница погибла в Шебекино после обстрела ВСУ
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате погибла мирная жительница — женщина скончалась мгновенно от полученных ранений. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшей», — написал губернатор.
Кроме того, пострадал мужчина. С тяжёлыми травмами, включая минно-взрывные повреждения и осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости, он был оперативно доставлен бойцами самообороны в центральную районную больницу города. Медицинский персонал оказывает ему необходимую помощь.
Обстрел вызвал значительные разрушения: повреждена пристройка к частному дому, в другом жилом здании пробита кровля, выбиты стёкла в окнах, а также нарушена линия электроснабжения.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил Гладков.
Ранее ещё одна мирная жительница Белгородской области пострадала во время обстрела украинских Вооружённых сил. Её с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. За день до этого ВСУ атаковали Шебекино, где в итоге была ранена женщина и ребёнок.