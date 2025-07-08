Женщина и ребёнок пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Шебекино
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В результате обстрела украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области пострадали мирные жители, включая 14-летнего подростка и женщину, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Подросток получил резаную рану стопы и был доставлен в областную детскую больницу. Женщина обратилась за медицинской помощью с предварительным диагнозом «баротравма» и направлена на обследование в городскую больницу Белгорода.
В результате обстрела были зафиксированы повреждения жилых зданий, включая выбитые стекла и повреждённые фасады двухэтажного дома и частного домовладения, а также пострадал коммерческий объект. Кроме того, была перебита линия электропередач и осколками посечён легковой автомобиль. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, уточняя информацию о масштабе разрушений и последствиях обстрела.
Ранее в Белгородской области в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата пострадали трое, среди которых оказался малыш в возрасте полутора лет. Инцидент произошёл в посёлке Борисовка, где украинский дрон нанёс удар, причинив пострадавшим баротравмы.