Женщина и ребёнок пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Шебекино

В результате обстрела украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области пострадали мирные жители, включая 14-летнего подростка и женщину, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Подросток получил резаную рану стопы и был доставлен в областную детскую больницу. Женщина обратилась за медицинской помощью с предварительным диагнозом «баротравма» и направлена на обследование в городскую больницу Белгорода.

В результате обстрела были зафиксированы повреждения жилых зданий, включая выбитые стекла и повреждённые фасады двухэтажного дома и частного домовладения, а также пострадал коммерческий объект. Кроме того, была перебита линия электропередач и осколками посечён легковой автомобиль. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, уточняя информацию о масштабе разрушений и последствиях обстрела.