Мирная жительница пострадала из-за атаки украинских БПЛА в Белгородской области
Скорая помощь. Обложка © Life.ru
В посёлке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставляет её для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода.
«Кроме того, после падения обломков загорелась кровля дома — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, как ВСУ ударили по городскому пляжу в Курске, в результате чего погибло четверо человек, включая пятилетнего мальчика, который закрыл собой маму. К настоящему моменту число пострадавших возросло до 10. При этом пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.