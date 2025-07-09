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9 июля, 20:51

Мирная жительница пострадала из-за атаки украинских БПЛА в Белгородской области

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В посёлке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставляет её для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода.

«Кроме того, после падения обломков загорелась кровля дома — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания», написал Гладков в телеграм-канале. 

Ранее Life.ru рассказывал, как ВСУ ударили по городскому пляжу в Курске, в результате чего погибло четверо человек, включая пятилетнего мальчика, который закрыл собой маму. К настоящему моменту число пострадавших возросло до 10. При этом пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Огромные воронки и тела жертв: Появилось видео с пляжа в Курске сразу после налёта дронов ВСУ
Огромные воронки и тела жертв: Появилось видео с пляжа в Курске сразу после налёта дронов ВСУ
Артём Гапоненко
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