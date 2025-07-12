Гладков показал последствия атаки ВСУ по «Белгород Арене», где начался пожар
Гладков: Два беспилотника ВСУ ударили по социальным объектам в Белгороде
Два беспилотника ВСУ ударили по социальным объектам в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгороде зафиксирована атака беспилотников на два социальных объекта — один из них ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где в этот момент проходили занятия. В результате атаки произошло возгорание кровли. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Последствия атаки ВСУ по «Белгород Арене», где начался пожар. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши», — написал он в телеграм-канале.
Второй беспилотник поразил здание ещё одного социального объекта. Повреждены фасад и остекление. Все оперативные службы, по словам Гладкова, находятся на местах и продолжают обследование территории.
Ранее в Белгороде двое мирных жителей пострадали из-за падения обломков сбитого беспилотника. Мужчину и женщину с осколочными ранениями грудной клетки доставили в городскую больницу №2, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.