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12 июля, 09:37

Гладков показал последствия атаки ВСУ по «Белгород Арене», где начался пожар

Гладков: Два беспилотника ВСУ ударили по социальным объектам в Белгороде

Два беспилотника ВСУ ударили по социальным объектам в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Два беспилотника ВСУ ударили по социальным объектам в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде зафиксирована атака беспилотников на два социальных объекта — один из них ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где в этот момент проходили занятия. В результате атаки произошло возгорание кровли. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ по «Белгород Арене», где начался пожар. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши», — написал он в телеграм-канале.

Второй беспилотник поразил здание ещё одного социального объекта. Повреждены фасад и остекление. Все оперативные службы, по словам Гладкова, находятся на местах и продолжают обследование территории.

Гладков: Боевики ВСУ не оставляют попыток прорыва в Белгородскую область
Гладков: Боевики ВСУ не оставляют попыток прорыва в Белгородскую область

Ранее в Белгороде двое мирных жителей пострадали из-за падения обломков сбитого беспилотника. Мужчину и женщину с осколочными ранениями грудной клетки доставили в городскую больницу №2, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Милена Скрипальщикова
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