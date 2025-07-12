Гладков показал последствия атаки ВСУ по «Белгород Арене», где начался пожар

В Белгороде зафиксирована атака беспилотников на два социальных объекта — один из них ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где в этот момент проходили занятия. В результате атаки произошло возгорание кровли. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ по «Белгород Арене», где начался пожар. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши», — написал он в телеграм-канале.

Второй беспилотник поразил здание ещё одного социального объекта. Повреждены фасад и остекление. Все оперативные службы, по словам Гладкова, находятся на местах и продолжают обследование территории.