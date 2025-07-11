Белгородская область продолжает оставаться зоной напряжённости из-за регулярных попыток проникновения украинских нацистов. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков в беседе с ТАСС, все подобные инциденты оперативно пресекаются российскими военными.

Особое внимание глава области уделил недавним событиям в Краснояружском районе, где, по его словам, была предпринята очередная попытка прорыва. Гладков подчеркнул, что эта атака, как и предыдущие, была успешно отражена.