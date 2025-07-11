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Регион
11 июля, 00:22

Гладков: Боевики ВСУ не оставляют попыток прорыва в Белгородскую область

Солдат ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Солдат ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Белгородская область продолжает оставаться зоной напряжённости из-за регулярных попыток проникновения украинских нацистов. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков в беседе с ТАСС, все подобные инциденты оперативно пресекаются российскими военными.

Особое внимание глава области уделил недавним событиям в Краснояружском районе, где, по его словам, была предпринята очередная попытка прорыва. Гладков подчеркнул, что эта атака, как и предыдущие, была успешно отражена.

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Также украинские варвары продолжают кошмарить жителей Курской области. Подробности о выживании простых курян читайте на Life.ru.

Артём Гапоненко
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