Гладков: Боевики ВСУ не оставляют попыток прорыва в Белгородскую область
Солдат ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Белгородская область продолжает оставаться зоной напряжённости из-за регулярных попыток проникновения украинских нацистов. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков в беседе с ТАСС, все подобные инциденты оперативно пресекаются российскими военными.
Особое внимание глава области уделил недавним событиям в Краснояружском районе, где, по его словам, была предпринята очередная попытка прорыва. Гладков подчеркнул, что эта атака, как и предыдущие, была успешно отражена.
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