В Белгороде отменили праздничные мероприятия в День Прохоровского поля из-за зверских обстрелов ВСУ

Власти Белгорода приняли решение отменить праздничные мероприятия 12 июля в День Прохоровского поля, поскольку это опасно из-за увеличения количества атак ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

Объявление Гладкова об отмене праздничных мероприятий. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

По его словам, ещё вчера на заседании оперштаба продумывали порядок проведения праздничных мероприятий, однако сегодня пришли к выводу, что их лучше не проводить, учитывая недавние атаки по Шебекино, Белгородскому району и самому Белгороду.

«По докладам оперативных служб, обстановка продолжает оставаться крайне напряжённой. И доклады руководителей силовых структур заставляют нас принимать новые решения для обеспечения безопасности наших жителей», — отметил Гладков.

Губернатор не давал распоряжений о закрытии движения и оцепления территории, но призвал жителей повременить с посещением Прохоровского поля ради их собственной безопасности.