В Белгороде отменили праздничные мероприятия в День Прохоровского поля из-за зверских обстрелов ВСУ
Гладков: В Белгороде приняли решение отменить праздничные мероприятия 12 июля
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Власти Белгорода приняли решение отменить праздничные мероприятия 12 июля в День Прохоровского поля, поскольку это опасно из-за увеличения количества атак ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.
Объявление Гладкова об отмене праздничных мероприятий. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
По его словам, ещё вчера на заседании оперштаба продумывали порядок проведения праздничных мероприятий, однако сегодня пришли к выводу, что их лучше не проводить, учитывая недавние атаки по Шебекино, Белгородскому району и самому Белгороду.
«По докладам оперативных служб, обстановка продолжает оставаться крайне напряжённой. И доклады руководителей силовых структур заставляют нас принимать новые решения для обеспечения безопасности наших жителей», — отметил Гладков.
Губернатор не давал распоряжений о закрытии движения и оцепления территории, но призвал жителей повременить с посещением Прохоровского поля ради их собственной безопасности.
Праздник посвящён одному из ключевых и самых масштабных сражений Великой Отечественной войны — танковому сражению под Прохоровкой, которое произошло 12 июля 1943 года.
Напомним, сегодня утром в ходе украинской атаки по городу Шебекино погибла одна мирная жительница. Она скончалась почти мгновенно от полученных ранений. Кроме того, два человека получили ранения. Мужчину и женщину госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.