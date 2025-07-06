Два человека заживо сгорели в атакованной дроном легковушке на трассе под Белгородом
Гладков: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Два человека погибли из-за атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник ВСУ нанёс удар по легковому автомобилю на дороге Шебекино — Белгород.
«ВСУ с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород. От полученных ранений они скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнём», — написал Гладков в телеграм-канале.
Кадр с места происшествия. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Гладков от себя лично и от лица всех жителей Белгородской области выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Эта трагедия, по его словам, общая боль для всех нас.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении шести летевших на столицу дронов. По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.