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Регион
6 июля, 16:11

Два человека заживо сгорели в атакованной дроном легковушке на трассе под Белгородом

Гладков: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ по авто в Белгородской области

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Два человека погибли из-за атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник ВСУ нанёс удар по легковому автомобилю на дороге Шебекино — Белгород.

«ВСУ с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород. От полученных ранений они скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнём», — написал Гладков в телеграм-канале.

Кадр с места происшествия. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Кадр с места происшествия. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Гладков от себя лично и от лица всех жителей Белгородской области выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Эта трагедия, по его словам, общая боль для всех нас.

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ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке, здание почти полностью уничтожено

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении шести летевших на столицу дронов. По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Наталья Демьянова
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