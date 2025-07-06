Муниципальная поликлиника в Новой Каховке на территории Херсонской области оказалась фактически стёрта с лица земли после удара, нанесённого украинскими войсками. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — написал в своём Telegram-канале он.

Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Сальдо также отметил, что жертв удалось избежать, однако один охранник получил контузию и в настоящее время находится под наблюдением врачей.