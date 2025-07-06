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6 июля, 15:41

ВСУ обстреляли поликлинику в Новой Каховке, здание почти полностью уничтожено

Сальдо: Удар ВСУ практически уничтожил здание поликлиники в Новой Каховке

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Муниципальная поликлиника в Новой Каховке на территории Херсонской области оказалась фактически стёрта с лица земли после удара, нанесённого украинскими войсками. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — написал в своём Telegram-канале он.

Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Сальдо также отметил, что жертв удалось избежать, однако один охранник получил контузию и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

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Ранее сообщалось, что город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар сталкивается с почти ежедневными обстрелами со стороны украинских сил. Один из таких ударов накануне был нанесён по его прибрежной зоне. В качестве основного средства поражения украинская армия применяет ствольную артиллерию.

Ольга Сливченко
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