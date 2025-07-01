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1 июля, 01:15

В Херсонской области пресекаются попытки ВСУ форсировать Днепр

Сальдо: Попытки форсирования Днепра ВСУ в Херсонской области подавляют огнём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pticelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pticelov

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают пытаться пересечь реку Днепр на территории Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, такие действия быстро блокируются «немедленным и жёстким огнём». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жёсткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе», — заявил Сальдо.

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А ранее губернатор Херсонской области проинформировал о проведении рейдов на оккупированный ВСУ правый берег Днепра. По словам Сальдо, это является частью оперативной тактики, направленной на сдерживание украинских войск.

Тимур Хингеев
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