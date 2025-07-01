В Херсонской области пресекаются попытки ВСУ форсировать Днепр

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают пытаться пересечь реку Днепр на территории Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, такие действия быстро блокируются «немедленным и жёстким огнём». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Попытки продолжаются, но все они пресекаются. Левобережье под контролем российских войск. Любая попытка высадки встречает немедленный и жёсткий огонь. ВСУ несут потери и в технике, и в живой силе», — заявил Сальдо.