Военные ВС РФ проводят рейды на правом берегу Днепра

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжают рейды на оккупированный противником правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание Вооружённых сил Украины и разведку», — приводит его слова РИА «Новости».

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Ранее Сальдо рассказал о подлости ВСУ, которая не позволяет наладить мирную жизнь в Херсоне. Боевики приспосабливают многоэтажные здания для использования в качестве центров управления беспилотниками. Это, конечно же, мешает наладить мирную жизнь.