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5 июля, 17:05

Не менее четырёх взрывов: ВСУ обстреляли из артиллерии город-спутник Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ нанесли удары по побережью Энергодара, применяя ствольную артиллерию

Обложка © ТАСС/ Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС/ Алексей Коновалов

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов проинформировал о нанесении удара ВСУ по побережью Энергодара. По его словам, населённого пункт, который является спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны противника. Бойцы ВСУ применяют для атак ствольную артиллерию.

«Подобные удары противник наносит чуть ли не каждый день, терроризируя и запугивая мирных жителей», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Представитель Общественной палаты отметил, что сегодня было слышно не менее четырёх взрывов в районе побережья Днепра.

Напомним, что город-спутник ЗАЭС часто становится целью атак украинских дронов. Так в день проведения встречи главы «Росатома» Алексея Лихачёва с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде был совершён очередной налёт.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника на посёлок Подлесные Новосёлки Севского района был ранен представитель территориальной обороны СГУП «ЦСН «Защита». Сотрудник пострадал во время выполнения боевого задания.

Ольга Сливченко
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