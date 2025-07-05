Во время украинского контроля над Дзержинском в ДНР город фактически остался без воды. По словам местных жителей, бойцы ВСУ намеренно уничтожали источники и пытались отравить единственный уцелевший колодец. Женщина, ранее вынужденная покинуть Дзержинск из-за боевых действий, в беседе с РИА «Новости» рассказала, как украинские войска сознательно создавали гуманитарный кризис, уничтожая все доступные источники воды.

«Они же уничтожили все колодцы, в городе их не осталось... Один колодец стоял на улице Карла Маркса. На этот колодец съезжались люди набирать воду. Первый раз они попытались этот колодец отравить», — рассказала она.

По её словам, уцелевший колодец на улице Карла Маркса оказался под угрозой: украинские бойцы попытались его отравить, но житель, проживавший рядом, вовремя предупредил об опасности. Чтобы обезопасить людей, местные начали закрывать колодец с утра до вечера, ограничивая доступ — с 8:00 до 17:00. Это был единственный способ сохранить источник воды в условиях оккупации.