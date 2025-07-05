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5 июля, 14:17

Бойцы ВСУ пытались отравить жителей Дзержинска через колодцы

РИАН: Бойцы ВСУ пытались отравить колодец в Дзержинске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Во время украинского контроля над Дзержинском в ДНР город фактически остался без воды. По словам местных жителей, бойцы ВСУ намеренно уничтожали источники и пытались отравить единственный уцелевший колодец. Женщина, ранее вынужденная покинуть Дзержинск из-за боевых действий, в беседе с РИА «Новости» рассказала, как украинские войска сознательно создавали гуманитарный кризис, уничтожая все доступные источники воды.

«Они же уничтожили все колодцы, в городе их не осталось... Один колодец стоял на улице Карла Маркса. На этот колодец съезжались люди набирать воду. Первый раз они попытались этот колодец отравить», — рассказала она.

По её словам, уцелевший колодец на улице Карла Маркса оказался под угрозой: украинские бойцы попытались его отравить, но житель, проживавший рядом, вовремя предупредил об опасности. Чтобы обезопасить людей, местные начали закрывать колодец с утра до вечера, ограничивая доступ — с 8:00 до 17:00. Это был единственный способ сохранить источник воды в условиях оккупации.

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В период контроля ВСУ над Дзержинском украинская армия систематически обстреливала гражданскую инфраструктуру, уничтожала колодцы и применяла беспилотники с токсичными веществами. Жители сообщали о химических ожогах и отравлениях. Один из пострадавших рассказал, что после атаки дрона у него сильно болели глаза и кожа покрылась ожогами. Врачи подтвердили химическое воздействие.

Милена Скрипальщикова
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