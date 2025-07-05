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5 июля, 12:47

Минобороны показало мощный удар «Гераней» по пункту ВСУ в ДНР

Минобороны опубликовало видео удара «Гераней» по позициям морпехов ВСУ в ДНР

ВС РФ нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по месту расположения украинских войск в районе Степановки в ДНР. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Российские войска нанесли удар БПЛА «Герань-2» по пехотинцам ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделений 36-й обрмп (отдельной бригады морской пехоты. — Прим. Life.ru) ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населённого пункта Степановка (ДНР)», — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее российские силы, используя дроны «Герань-2», ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наёмников, находившийся на территории базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Одновременно российские силы продолжают систематически разрушать производственные мощности по изготовлению беспилотников.

Обложка © Минобороны РФ

Мария Любицкая
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