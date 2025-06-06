БПЛА ВСУ атакуют Энергодар в день встречи Лихачёва и Гросси
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В день проведения встречи главы «Росатома» Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининграде украинские беспилотники подвергли атаке Энергодар. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Максим Пухов.
«ВСУ Украины снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий — в данный момент в Калининграде идут переговоры Гросси и Лихачёва», — подчеркнул он.
По информации Пухова, пять вражеских беспилотников были замечены в небе над городом. Два из них были перехвачены системами РЭБ, один обезврежен бойцами ОМОН, а ещё два рухнули в районе проспекта Строителей. По предварительным данным, инцидент обошёлся без разрушений и жертв
Глава города предупредил жителей, что атаки продолжаются, в связи с чем необходимо сохранять бдительность.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВСУ совершили очередную массированную атаку на российские регионы. В ночь с 5 на 6 июня российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 174 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Кроме того, в акватории Чёрного моря силами ВС РФ были нейтрализованы три управляемые ракеты типа «Нептун-МД».