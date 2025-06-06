Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 10:40

БПЛА ВСУ атакуют Энергодар в день встречи Лихачёва и Гросси

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

В день проведения встречи главы «Росатома» Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининграде украинские беспилотники подвергли атаке Энергодар. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Максим Пухов.

«ВСУ Украины снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий — в данный момент в Калининграде идут переговоры Гросси и Лихачёва», — подчеркнул он.

По информации Пухова, пять вражеских беспилотников были замечены в небе над городом. Два из них были перехвачены системами РЭБ, один обезврежен бойцами ОМОН, а ещё два рухнули в районе проспекта Строителей. По предварительным данным, инцидент обошёлся без разрушений и жертв

Глава города предупредил жителей, что атаки продолжаются, в связи с чем необходимо сохранять бдительность.

Противовоздушная оборона отразила атаку более пяти беспилотников в Воронежской области
Противовоздушная оборона отразила атаку более пяти беспилотников в Воронежской области

Ранее в военном ведомстве сообщили, что ВСУ совершили очередную массированную атаку на российские регионы. В ночь с 5 на 6 июня российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 174 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Кроме того, в акватории Чёрного моря силами ВС РФ были нейтрализованы три управляемые ракеты типа «Нептун-МД».

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar