БПЛА ВСУ атакуют Энергодар в день встречи Лихачёва и Гросси

В день проведения встречи главы «Росатома» Алексея Лихачёва и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининграде украинские беспилотники подвергли атаке Энергодар. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Максим Пухов.

«ВСУ Украины снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий — в данный момент в Калининграде идут переговоры Гросси и Лихачёва», — подчеркнул он.

По информации Пухова, пять вражеских беспилотников были замечены в небе над городом. Два из них были перехвачены системами РЭБ, один обезврежен бойцами ОМОН, а ещё два рухнули в районе проспекта Строителей. По предварительным данным, инцидент обошёлся без разрушений и жертв

Глава города предупредил жителей, что атаки продолжаются, в связи с чем необходимо сохранять бдительность.