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Регион
5 июля, 14:02

При атаке дрона ВСУ на Брянскую область пострадал сотрудник теробороны

Богомаз: Дрон ВСУ ударил по Подлесным Новосёлкам, ранен сотрудник теробороны

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Украинские военные нанесли удар беспилотником по населённому пункту Подлесные Новосёлки в Севском районе. В результате атаки пострадал сотрудник территориальной обороны СГУП «ЦСН «Защита», выполнявший боевые задачи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Раненный сотрудник доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

На месте происшествия работают оперативные службы и спасатели, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Власти региона усиливают меры безопасности на приграничных территориях.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли точный удар беспилотниками «Герань-2» по пункту временной дислокации иностранных наёмников, расположенному на территории базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Одновременно продолжаются систематические удары по производственным мощностям, задействованным в изготовлении украинских беспилотников. Также Минобороны опубликовало кадры успешного удара по позициям 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Степановки (ДНР).

Алиса Хуссаин
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