При атаке дрона ВСУ на Брянскую область пострадал сотрудник теробороны
Богомаз: Дрон ВСУ ударил по Подлесным Новосёлкам, ранен сотрудник теробороны
Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]
Украинские военные нанесли удар беспилотником по населённому пункту Подлесные Новосёлки в Севском районе. В результате атаки пострадал сотрудник территориальной обороны СГУП «ЦСН «Защита», выполнявший боевые задачи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
«Раненный сотрудник доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.
На месте происшествия работают оперативные службы и спасатели, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Власти региона усиливают меры безопасности на приграничных территориях.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли точный удар беспилотниками «Герань-2» по пункту временной дислокации иностранных наёмников, расположенному на территории базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Одновременно продолжаются систематические удары по производственным мощностям, задействованным в изготовлении украинских беспилотников. Также Минобороны опубликовало кадры успешного удара по позициям 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе Степановки (ДНР).