При атаке дрона ВСУ на Брянскую область пострадал сотрудник теробороны

Украинские военные нанесли удар беспилотником по населённому пункту Подлесные Новосёлки в Севском районе. В результате атаки пострадал сотрудник территориальной обороны СГУП «ЦСН «Защита», выполнявший боевые задачи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Раненный сотрудник доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.