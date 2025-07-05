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5 июля, 10:35

«Красавцы»: Гладков показал видео, как бойцы «Орлана» сбивают вражеские дроны

Гладков показал видео, как бойцы из группы «Орлан» сбивают украинские дроны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видеозапись, демонстрирующую, как бойцы группы «Орлан» уничтожают украинские беспилотники в воздушном пространстве. Кадры появились в его официальном телеграм-канале.

Бойцы из группы «Орлан» сбивают вражеские дроны. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Наши парни из «Орлана» продолжают работу по уничтожению вражеских беспилотников. Красавцы!» — прокомментировал Гладков.

На видео — точный выстрел, после которого вражеский дрон теряет управление и с грохотом падает.

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Российские силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над тремя областями

За прошедшие сутки средства ПВО РФ также нейтрализовала 371 украинский беспилотник самолётного типа. Наряду с этим были перехвачены один реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и одна крылатая противокорабельная ракета «Нептун».

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Мария Любицкая
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