«Красавцы»: Гладков показал видео, как бойцы «Орлана» сбивают вражеские дроны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видеозапись, демонстрирующую, как бойцы группы «Орлан» уничтожают украинские беспилотники в воздушном пространстве. Кадры появились в его официальном телеграм-канале.

Бойцы из группы «Орлан» сбивают вражеские дроны. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Наши парни из «Орлана» продолжают работу по уничтожению вражеских беспилотников. Красавцы!» — прокомментировал Гладков.

На видео — точный выстрел, после которого вражеский дрон теряет управление и с грохотом падает.