Собянин заявил об уничтожении шести летевших на Москву дронов
Собянин: Силами ПВО уничтожены шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву
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Силами ПВО уничтожены шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.
«ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.
Несколько часов назад сообщалось, что над российскими регионами силы ПВО сбили 39 беспилотников. Наибольшее число дронов было уничтожено в Брянской области (21).