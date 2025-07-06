Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 15:56

Собянин заявил об уничтожении шести летевших на Москву дронов

Собянин: Силами ПВО уничтожены шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Силами ПВО уничтожены шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

«ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

«Жжёт изнутри»: В Госдуме назвали особенности лазерной системы ПВО «Посох»
«Жжёт изнутри»: В Госдуме назвали особенности лазерной системы ПВО «Посох»

Несколько часов назад сообщалось, что над российскими регионами силы ПВО сбили 39 беспилотников. Наибольшее число дронов было уничтожено в Брянской области (21).

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar