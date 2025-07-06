Собянин заявил об уничтожении шести летевших на Москву дронов

Силами ПВО уничтожены шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

«ПВО Минобороны сбила шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.