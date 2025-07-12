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Регион
12 июля, 08:24

Дроны ВСУ атаковали стадион «Белгород Арена»

SHOT: ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с помощью БПЛА Дартс

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с помощью БПЛА «Дартс». Об этом пишет SHOT.

Осколки беспилотника рухнули на крышу стадиона «Белгород Арена», что спровоцировало возгорание. Оперативные службы уже на месте. По предварительной информации, жертв нет.

Два человека заживо сгорели в атакованной дроном легковушке на трассе под Белгородом
Два человека заживо сгорели в атакованной дроном легковушке на трассе под Белгородом

Ранее в ходе украинской атаки по городу Шебекино погибла одна мирная жительница. Она скончалась почти мгновенно от полученных ранений. Кроме того, два человека получили ранения. Мужчину и женщину госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

Оксана Попова
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