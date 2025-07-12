Дроны ВСУ атаковали стадион «Белгород Арена»
SHOT: ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с помощью БПЛА Дартс
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ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с помощью БПЛА «Дартс». Об этом пишет SHOT.
Осколки беспилотника рухнули на крышу стадиона «Белгород Арена», что спровоцировало возгорание. Оперативные службы уже на месте. По предварительной информации, жертв нет.
Ранее в ходе украинской атаки по городу Шебекино погибла одна мирная жительница. Она скончалась почти мгновенно от полученных ранений. Кроме того, два человека получили ранения. Мужчину и женщину госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.