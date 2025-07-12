Дроны ВСУ атаковали стадион «Белгород Арена»

ВСУ нанесли удар по Белгороду, предположительно, с помощью БПЛА «Дартс». Об этом пишет SHOT.

Осколки беспилотника рухнули на крышу стадиона «Белгород Арена», что спровоцировало возгорание. Оперативные службы уже на месте. По предварительной информации, жертв нет.