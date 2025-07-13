«Дракона» заметили на фронте в зоне проведения спецоперации
Военкор Фёдоров опубликовал видео с ТОС-3 Дракон в зоне СВО
ТОС-3 «Дракон». Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) появились новейшие российские тяжёлые огнемётные системы ТОС-3 «Дракон». Об этом сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров в своём Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры. Отмечается, что «Дракон» обладает значительно большей огневой мощью по сравнению с предыдущими моделями и устанавливается на танковое шасси.
ТОС-3 «Дракон». Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История
На опубликованном видео запечатлено применение передовой системы. Конкретное место, где был задействован «Дракон», не уточняется.
«Дракон» как и «солнцепёк» выполнен на базе танка, но имеет 15 направляющих вместо 24 и большей длины», — пишет Фёдоров.
Ранее жительница Одессы сняла первые минуты атаки «Гераней» на местный ТЦК. На фоне горизонта и моря отчётливо возник чёрный силуэт БПЛА «Герань», неторопливо двигавшийся в сторону берега. В этот момент были слышны автоматные очереди. Внезапный залп, прозвучавший прямо над головой девушки, заставил её вздрогнуть.