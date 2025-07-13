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Регион
13 июля, 01:11

«Дракона» заметили на фронте в зоне проведения спецоперации

Военкор Фёдоров опубликовал видео с ТОС-3 Дракон в зоне СВО

ТОС-3 «Дракон». Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История

ТОС-3 «Дракон». Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) появились новейшие российские тяжёлые огнемётные системы ТОС-3 «Дракон». Об этом сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров в своём Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры. Отмечается, что «Дракон» обладает значительно большей огневой мощью по сравнению с предыдущими моделями и устанавливается на танковое шасси.

ТОС-3 «Дракон». Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История

На опубликованном видео запечатлено применение передовой системы. Конкретное место, где был задействован «Дракон», не уточняется.

«Дракон» как и «солнцепёк» выполнен на базе танка, но имеет 15 направляющих вместо 24 и большей длины», — пишет Фёдоров.

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Антон Голыбин
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