«Полётное шоу»: Жительница Одессы сняла первые минуты атаки «Гераней» на местный ТЦК
Жительница Одессы с пляжа сняла начало налёта БПЛА на ТЦК
Отдыхавшая на набережной Одессы местная жительница запечатлела на камеру первые минуты атаки беспилотников на ТЦК. На фоне горизонта и моря отчётливо возник чёрный силуэт БПЛА «Герань», неторопливо двигавшийся в сторону берега. В этот момент были слышны автоматные очереди. Внезапный залп, прозвучавший прямо над головой девушки, заставил её вздрогнуть. В этот момент кто-то из отдыхающих на пляже посоветовал одесситке укрыться у стены.
Кадры, которые успела снять жительница Одессы. Видео © Telegram / «Страна.ua»
«Полётное шоу. Все вышли», — рассказала девушка из Одессы.
Судя по поведению всех попавших в кадр, у жителей Одессы налёт российских дронов вызывает не страх, а скорее нескрываемое любопытство, так как многие зеваки не спешили прятаться и паниковать. Местные спокойно наблюдали за происходящим.
Напомним, что ранее Life.ru писал об атаке российских БПЛА типа «Герань» на ТЦК в Одессе. После предыдущих ударов украинское руководство приняло решение перенести штаб военкомата на цокольный этаж завода, но дроны обнаружили цель и там. Местные утверждают, что именно в этом ТЦК были зафиксированы самые жестокие случаи обращения с людьми — не только с мужчинами, но и с женщинами.
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