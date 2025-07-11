«Полётное шоу»: Жительница Одессы сняла первые минуты атаки «Гераней» на местный ТЦК

Отдыхавшая на набережной Одессы местная жительница запечатлела на камеру первые минуты атаки беспилотников на ТЦК. На фоне горизонта и моря отчётливо возник чёрный силуэт БПЛА «Герань», неторопливо двигавшийся в сторону берега. В этот момент были слышны автоматные очереди. Внезапный залп, прозвучавший прямо над головой девушки, заставил её вздрогнуть. В этот момент кто-то из отдыхающих на пляже посоветовал одесситке укрыться у стены.