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11 июля, 13:22

«Полётное шоу»: Жительница Одессы сняла первые минуты атаки «Гераней» на местный ТЦК

Жительница Одессы с пляжа сняла начало налёта БПЛА на ТЦК

Отдыхавшая на набережной Одессы местная жительница запечатлела на камеру первые минуты атаки беспилотников на ТЦК. На фоне горизонта и моря отчётливо возник чёрный силуэт БПЛА «Герань», неторопливо двигавшийся в сторону берега. В этот момент были слышны автоматные очереди. Внезапный залп, прозвучавший прямо над головой девушки, заставил её вздрогнуть. В этот момент кто-то из отдыхающих на пляже посоветовал одесситке укрыться у стены.

Кадры, которые успела снять жительница Одессы. Видео © Telegram / «Страна.ua‎»‎

«Полётное шоу. Все вышли», — рассказала девушка из Одессы.

Судя по поведению всех попавших в кадр, у жителей Одессы налёт российских дронов вызывает не страх, а скорее нескрываемое любопытство, так как многие зеваки не спешили прятаться и паниковать. Местные спокойно наблюдали за происходящим.

На дроне, атаковавшем ТЦК, нашли послание от «мирных одесситов»
На дроне, атаковавшем ТЦК, нашли послание от «мирных одесситов»

Напомним, что ранее Life.ru писал об атаке российских БПЛА типа «Герань» на ТЦК в Одессе. После предыдущих ударов украинское руководство приняло решение перенести штаб военкомата на цокольный этаж завода, но дроны обнаружили цель и там. Местные утверждают, что именно в этом ТЦК были зафиксированы самые жестокие случаи обращения с людьми — не только с мужчинами, но и с женщинами.

Обложка © Telegram / «Страна.ua‎»‎

Ольга Сливченко
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