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15 июля, 09:11

Минобороны: Силы группировки Восток освободили Воскресенку в ДНР

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российские подразделения, входящие в состав группировки войск «Восток», в ходе активных и решительных действий освободили населённый пункт Воскресенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что продвижение российских сил позволило улучшить тактическое положение на данном участке фронта. Подробности операции не разглашаются.

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Ранее сообщалось об усилении наступательной активности российских войск на Донецком направлении. На днях российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Кроме того, российские войска развили наступление на Cумском направлении, прорвавшись в Мирополье.

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Марина Фещенко
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