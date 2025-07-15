Минобороны: Силы группировки Восток освободили Воскресенку в ДНР

Российские подразделения, входящие в состав группировки войск «Восток», в ходе активных и решительных действий освободили населённый пункт Воскресенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что продвижение российских сил позволило улучшить тактическое положение на данном участке фронта. Подробности операции не разглашаются.

Ранее сообщалось об усилении наступательной активности российских войск на Донецком направлении. На днях российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Кроме того, российские войска развили наступление на Cумском направлении, прорвавшись в Мирополье.