Бойцы 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии поклялись отомстить за гибель пятилетнего мальчика Толи, погибшего при ударе ВСУ по курскому пляжу. Как сообщил РИА «Новости» один из военнослужащих, выполняющий задачи в Часовом Яре, имя ребёнка стало боевым кличем на разных участках фронта.

«Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел. Фашизм будет уничтожен. Мы, 299-й десантный полк, даём слово — кровь за кровь — смерть убийцам детей», — сказал российский солдат.