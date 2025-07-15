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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 июля, 05:04

Российские солдаты в зоне СВО атакуют ВСУ с девизом За мальчика Толю

Российские солдаты атакуют ВСУ с девизом За мальчика Толю. Обложка © Telegram / Морпехи Севастополя

Российские солдаты атакуют ВСУ с девизом За мальчика Толю. Обложка © Telegram / Морпехи Севастополя

Бойцы 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии поклялись отомстить за гибель пятилетнего мальчика Толи, погибшего при ударе ВСУ по курскому пляжу. Как сообщил РИА «Новости» один из военнослужащих, выполняющий задачи в Часовом Яре, имя ребёнка стало боевым кличем на разных участках фронта.

«Каждый фашист, который причастен этому злодеянию, будет уничтожен. Мы превратим их пилотов в прах и пепел. Фашизм будет уничтожен. Мы, 299-й десантный полк, даём слово — кровь за кровь — смерть убийцам детей», — сказал российский солдат.

Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика Толю призвали наградить посмертно
Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика Толю призвали наградить посмертно

Напомним, трагедия произошла 8 июля при обстреле пляжа «Городской» в Курске. Тогда погибли четверо гражданских, включая пятилетнего Толю, который скончался при транспортировке в московскую больницу. Как рассказывал врио губернатора региона Александр Хинштейн, ребёнок погиб, пытаясь закрыть собой маму.

Артём Гапоненко
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