Новости СВО. Освобождены Маяк и Малиевка, российские военные сбежали из украинского плена, Трамп ставит России ультиматум, 15 июля Армия Россия наступает на Гуляйполе, четверо бойцов ЧВК «Вагнер» сбежали из Краматорска, американское оружие для Украины теперь оплатят европейцы — дайджест Life.ru. 14 июля, 21:07 Армия России бьёт по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Донецкая Народная Республика, 15 июля

В Донецкой Народной Республике российские войска заняли Маяк. По-прежнему наши штурмовики ведут бои у Красноармейска (Покровска). На этом же направлении Армия России вошла в Новоэкономическое. Наступление идёт от Разино.





Запорожская область, 15 июля

В Запорожской области флаг поднят над Малиевкой. Этот населённый пункт находится в 15 километрах от Гуляйполя.

— Активизация боевых действий на этом до недавних пор относительно спокойном участке фронта может говорить о том, что началось наступление на Гуляйполе. В перспективе освобождение этого города создаст предпосылки для захода в тыл украинской группировке, обороняющей Орехов, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 15 июля 2025 года. Воины 1466-го гвардейского мотострелкового полка 5-й армии освободили село Малиновка на Гуляйпольском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 15 июля

Киевское командование не оставляет попыток зайти в Курскую область на участке у Тёткино. Для этого перебросили резервистов из Одесской и Львовской областей. На данный момент инициативу на этом направлении перехватили наши штурмовики. Они ведут бои за сумскую Рыжевку и продвигаются от Бессаловки. Противник в очередной раз оставил в курском приграничье американские бронеавтомобили, а также гражданские пикапы, переоборудованные под нужды ВСУ. Кроме того, ликвидировано до 110 противников.

💥 Мощный удар «Геранями» Видео © Telegram / Минобороны России

Побег россиян из плена ВСУ

Четверо российских бойцов ЧВК «Вагнер» сбежали из украинского плена. Известно, что это случилось в Краматорске. Украинские источники не исключают, что россияне уже смогли завладеть транспортом.

— Это не первый случай побега, но ранее подобные факты замалчивались, чтобы не героизировать наших бойцов и не делать дураков из своих. Но сегодня они намеренно распространяют, — отмечает военный эксперт Даниил Безсонов. По его мнению, не исключён вариант информационной операции СБУ, а наши бойцы уже могут быть убиты или же готовится провокация, в которой обвинят сбежавших российских военных.

— Распространяется этот факт намеренно, по причине с ним не связанной, — уверен Безсонов.

Ультиматум Трампа и оружие для Украины за счёт ЕС

Президент США Дональд Трамп, обещавший в понедельник некий сюрприз для России, ничего толкового так и не сказал. В первую очередь глава Белого дома поставил Москве ультиматум:

— Если через 50 дней у нас не будет сделки, нам придётся ввести «вторичные тарифы». Они достаточно жёсткие, и нам не хочется этого делать, — витиевато объяснил Дональд Трамп.

Штаты продолжат обеспечивать киевский режим оружием, только меняется схема.

— Цель сегодняшнего выступления — сказать вам, что мы заключили очень важную сделку. На миллиарды долларов будет закуплено военное оборудование из США — для НАТО и так далее. И это оборудование быстро будет отправлено на поле боя. И Украина его получит, — заявил хозяин Белого дома.

Дональд Трамп анонсировал новое вооружение Киева. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Интересно, что оплачивать вооружение будут европейские налогоплательщики. Важен и другой момент — Трамп представил сделку как ещё один шаг к достижению мира, хотя логично было бы перекрыть поток оружия совсем, но американские производители оружия не простили бы Трампу такой шаг.

Генсек НАТО Рютте считает, что для Украины это отличные новости, но рады ли будут украинцы, которых ещё больше мобилизуют?!

Авторы Даниил Черных