Армия России освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области
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Российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сказано в докладе Минобороны РФ о ходе СВО на 14 июля.
Маяк взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. А в Запорожье отличились воины «Востока».
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Малиновка», – отчиталось МО.
Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись в район Мирополья, ведя наступление в направлении Сум. Вблизи населённых пунктов Юнаковка и Кондратовка сохраняется интенсивное вооружённое противостояние. Украинские бойцы предпринимают попытки контратаковать на северо-западных и северных границах Кондратовки.