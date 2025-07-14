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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 июля, 09:12

Армия России освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сказано в докладе Минобороны РФ о ходе СВО на 14 июля.

Маяк взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. А в Запорожье отличились воины «Востока».

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Малиновка», – отчиталось МО.

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Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись в район Мирополья, ведя наступление в направлении Сум. Вблизи населённых пунктов Юнаковка и Кондратовка сохраняется интенсивное вооружённое противостояние. Украинские бойцы предпринимают попытки контратаковать на северо-западных и северных границах Кондратовки.

Андрей Бражников
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