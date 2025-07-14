Армия России освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области

Российская армия в ходе наступления освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, сказано в докладе Минобороны РФ о ходе СВО на 14 июля.

Маяк взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. А в Запорожье отличились воины «Востока».

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Малиновка», – отчиталось МО.