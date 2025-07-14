Новости СВО. Освобождена Николаевка, ВС РФ продвинулись в Харьковской и Сумской областях, Трамп нашёл для Украины около 9 млрд, 14 июля Армия России отодвигает ВСУ от Тёткино и Часова Яра, Киев пропустил наступление под Волчанском, «Герани» отменили мобилизацию в Новомосковске, Вашингтон может помочь ВСУ из российских денег — дайджест Life.ru. 13 июля, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Харьковской области. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 14 июля

В Донецкой Народной Республике российские войска взяли под контроль населённые пункты Николаевка и Карла Маркса (Мирное). Николаевка примыкает к Часову Яру.

— Освобождение Николаевки позволяет «Центру» отрезать остатки гарнизона Часова Яра от снабжения. Этот город необходимо брать, чтобы выйти с востока на Константиновку, не опасаясь удара в тыл, — объясняет военный корреспондент Александр Коц.

Карла Маркса (Мирное) находится на юге ДНР. Канал «Рыбарь» сообщает, что вэсэушники здесь попали в полукольцо и после недолгого штурма со стороны российских войск оставили населённый пункт.

— Новосёловское направление остаётся одним из самых динамичных. На сегодняшний день наступление российских войск по-прежнему продолжается, а значит, не исключено появление новых сообщений об успехах ВС РФ и об очередных освобождённых населённых пунктах юго-западной части ДНР, — пишет «Рыбарь».

Карта СВО на 14 июля 2025 года. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Николаевку Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Харьковская область, 14 июля

«Военная хроника» сообщает о переходе ВС РФ ещё на одном участке границы в Харьковской области. Такой манёвр позволил освободить село Дегтярное. В общей сложности под контролем России уже 75 населённых пунктов Харьковской области, в 35 из них уже налажено управление региональной Военно-гражданской администрацией.

Карта СВО на 14 июля 2025 года. Российские штурмовые группы вошли в Рыжевку на Тёткинском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 14 июля

Российским войскам удалось отбросить подразделения противника от государственной границы в районе Тёткино. Кроме того, поступают сведения, что ВС РФ зашли в Рыжевку, из которой ВСУ наступали как раз на Тёткино. Это было предсказуемо.

— С началом курской авантюры враг пытался по-быстрому занять Тёткино, но получил жёсткий отпор и убрался восвояси. Сейчас его тоже отобьют, но, как по мне, это больше похоже на демонстрацию, — писал автор канала «Старше Эдды», прогнозируя, что успеха у Киева на этом участке фронта у противника не будет.

Военнослужащие группировки «Север» встретились с молодёжью Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Удар по ТЦК, 14 июля

Армия России продолжает бить по украинским территориальным центрам комплектования. Под удар БПЛА «Герань» попали тэцэкашники из днепропетровского города Новомосковск (Самар).

— Помимо прочего, в этом небольшом городе довольно обширная промышленная зона, предприятия которой работают в интересах ВСУ. Удары ВС РФ по ним приобрели уже систематический характер, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Напомним, что украинцы не только приветствуют удары по ТЦК/военкоматам, но и активно помогают деньгами на закупку БПЛА для Армии России.

«ТЦК от благодарных жителей». Сообщают, что ещё один «маркированный» барражирующий боеприпас ударил по зданию ТЦК в днепропетровском Новомосковске (укр. Самар). Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Трамп может направить $3,85 млрд Украине: деньги России под арестом?

Американская телерадиокомпания CBS, ссылаясь на свои источники, сообщила, что президент США Дональд Трамп впервые с тех пор, как он вступил в должность в январе, рассматривает вопрос о предоставлении военной помощи Украине. По данным CBS, речь идёт о 3,85 млрд долларов, которые выделила ещё администрация бывшего президента страны Джо Байдена.

Кроме того, как считают американские чиновники, у Трампа есть полномочия наложить арест на зарубежные российские активы стоимостью около 5 млрд долларов и направить эти средства на Украину. Пока ни бывший президент США Джо Байден, ни нынешний не использовали эти полномочия.

Европейцы воруют украинские дроны? Скандал с технологиями Skyeton

Украина обвинила западных производителей в краже технологий производства БПЛА. По мнению представителей Киева, европейцы имитируют боевые испытания, но на деле воруют разработки.

— Многие европейские производители беспилотников действительно здорово работают, и со многими из них мы сотрудничаем. Но другие наобещают с три короба, просто чтобы поговорить с вами подольше и выведать ваши секреты, а потом исчезают, — пожаловался генеральный директор Skyeton Роман Княженко.

Он добавил, что уже видел свои разработки в рекламах европейских компаний, предупреждая покупателей, что они могут приобрести неэффективные БПЛА, хотя больше похоже на продвижение собственного бренда.

Авторы Даниил Черных