Стало известно, сколько сёл Харьковщины находятся под контролем российских военных
Ганчев: Под контролем ВС РФ более 75 сёл в Харьковской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Под контролем Вооружённых сил РФ находятся свыше 75 населённых пунктов в Харьковской области. Такие сведенья сообщил глава российской администрации Виталий Ганчев.
«Непосредственно ВГА (военно-гражданская администрация) установила административный контроль над 35 посёлками Купянского района. Но под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже больше 75 населённых пунктов в Харьковской области находятся именно под контролем наших войск», — передаёт его слова РИА «Новости».
Так, недавно стало известно, что подразделения группировки войск «Запад», благодаря слаженным и решительным усилиям, успешно освободили Соболевку в Харьковской области. В свою очередь, бойцы группировки «Восток» продемонстрировали высокий уровень координации и профессионализма. Они уверенно взяли под контроль населённый пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике,