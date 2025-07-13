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Регион
13 июля, 13:58

Стало известно, сколько сёл Харьковщины находятся под контролем российских военных

Ганчев: Под контролем ВС РФ более 75 сёл в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Под контролем Вооружённых сил РФ находятся свыше 75 населённых пунктов в Харьковской области. Такие сведенья сообщил глава российской администрации Виталий Ганчев.

«Непосредственно ВГА (военно-гражданская администрация) установила административный контроль над 35 посёлками Купянского района. Но под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже больше 75 населённых пунктов в Харьковской области находятся именно под контролем наших войск», — передаёт его слова РИА «Новости».

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Так, недавно стало известно, что подразделения группировки войск «Запад», благодаря слаженным и решительным усилиям, успешно освободили Соболевку в Харьковской области. В свою очередь, бойцы группировки «Восток» продемонстрировали высокий уровень координации и профессионализма. Они уверенно взяли под контроль населённый пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике,

Юлия Сафиулина
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