Стало известно, сколько сёл Харьковщины находятся под контролем российских военных

Под контролем Вооружённых сил РФ находятся свыше 75 населённых пунктов в Харьковской области. Такие сведенья сообщил глава российской администрации Виталий Ганчев.

«Непосредственно ВГА (военно-гражданская администрация) установила административный контроль над 35 посёлками Купянского района. Но под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже больше 75 населённых пунктов в Харьковской области находятся именно под контролем наших войск», — передаёт его слова РИА «Новости».