Деньги на «Герань»: Как украинцы помогают России бить по военкоматам Армия России наращивает удары по объектам ТЦК / военкоматам на Украине, которые охотятся за мужчинами. Очередным объектом стал ТЦК в Одессе. Как оказалось, жители Украины не только поддерживают тактику ВС РФ, но и охотно помогают деньгами на закупку БПЛА для ударов. 11 июля, 13:36 ТЦК стали главной целью для ВС РФ в тылу противника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Palamarchuk

Российские войска продолжают уничтожать украинские территориальные центры комплектования. Очередной разбит в Одессе. Тэцэкашникам не помог даже переезд из основного офиса.

ТЦК в Одессе уничтожен: что известно о последнем ударе

Предположительно, одесский ТЦК переехал на завод «Стальканат». Именно по нему прилетели девять БПЛА «Герань». Для того чтобы обезопасить себя, сотрудники ТЦК заняли подвальные помещения предприятия. Теперь и они разрушены. Одесситы хорошо знали этот ТЦК и его сотрудников, которых уже давно называют люболовами.

— Все в Одессе знают, что ТЦК на улице Заньковецкой — это ад! Там избивают и пытают людей каждый день. Там сотни случаев избиения людей, в том числе женщин, которые пришли в надежде спасти своих родных. Именно туда сейчас и прилетело, — сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Кто и зачем собирает деньги на «Герань» для ударов по ТЦК

По предварительной информации, средства на его изготовление и запуск были собраны самими одесситами. Ранее в социальных сетях и мессенджерах появились объявления волонтёрского проекта, призывающего всех неравнодушных жителей Украины «принять посильное участие в борьбе с геноцидом украинского народа, переводить деньги и донаты на БПЛА «Герань» для отправки их сотрудникам ТЦК». Эта схема активно работает. После последнего удара по военкомату в Одессе появилось такое сообщение: «По многочисленным заявкам жителей Одессы и на собранные ими в короткие сроки денежные средства закуплены и подготовлены БПЛА «Герань», которые сегодня направлены по ТЦК в вашем городе».

— Для ТЦК от местных жителей города Одессы, — гласила надпись на одном из беспилотников.





Как удары по военкоматам срывают мобилизацию на Украине

Официально сотрудники ТЦК не являются военнослужащими, но именно они проводят мобилизацию. Удары по территориальным центрам комплектования в перспективе могут затруднить отлов украинцев на улицах с целью их дальнейшей отправки на фронт.

— Ликвидировать большое количество тэцэкашников вряд ли выйдет, а вот уничтожить базы воинского учёта и другую документацию, которая может замедлить «бусификацию», — вполне. Такие удары следует и дальше продолжать в целях срыва мобилизационных планов киевского режима, — объясняет канал «Рыбарь».

Уничтожение ТЦК поддерживают и сами украинцы. Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, рассказал, как работают тэцэкашники. Прямо с улицы, без нормального прохождения медицинской комиссии людей отправляют в воинские части или учебные центры.

— Российская армия нанесла несколько ударов по ТЦК в разных областях. Результатом этих ударов по ТЦК станет снижение насильственного отлова людей на Украине, — отметил боец с позывным Боб.

Украинцы благодарят Армию России за удары по ТЦК. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Паника в ТЦК: как военкоматы пытаются спастись после ударов

Удары по ТЦК стали не единственной проблемой для сотрудников этой организации.

— Руководство ТЦК довело до личного состава, что теперь, после ударов ВС РФ, рядовым военкомам придётся работать, используя личный автотранспорт, и за свой счёт восстанавливать и маскировать офисы ТЦК, — цитирует РИА «Новости» слова пророссийских подпольщиков.

Помимо этого обнародованы списки сотрудников ТЦК. В них содержатся личные адреса и телефоны всех тех, кто возглавляет центры комплектования в регионах, подконтрольных Украине.

— Пусть простые украинцы знают имена главарей этих нелюдей, списки которых добыло наше сопротивление. А российские военные продолжат наносить высокоточные удары по местам дислокации ТЦК — земля будет гореть у них под ногами, — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Но за что точно бояться тэцэкашникам не стоит, так это за возможность потерять работу. Несмотря на коррупционные скандалы, регулярное появление видео с драками, ТЦК останутся на Украине.

— Увы, эти центры абсолютно необходимы для процесса мобилизации. Мы не можем от них далеко уйти, потому что у нас нет других реальных вариантов привлечь личный состав в армию, — заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

Авторы Даниил Черных