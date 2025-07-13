Армия России выбила ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили населённые пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР
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З прошедшие сутки российские войска взяли под контроль населённые пункты Николаевка и Карла Маркса в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в ходе наступления подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Николаевку. А военнослужащие «Востока» продвинулись дальше вглубь обороны противника и вытолкнули ВСУ из населённого пункта Карла Маркса.
Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись в район Мирополья, ведя наступление в направлении Сум. Вблизи населённых пунктов Юнаковка и Кондратовка сохраняется интенсивное вооружённое противостояние. Украинские бойцы предпринимают попытки контратаковать на северо-западных и северных границах Кондратовки.