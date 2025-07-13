Армия России выбила ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР

З прошедшие сутки российские войска взяли под контроль населённые пункты Николаевка и Карла Маркса в Донецкой Народной Республике. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе наступления подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Николаевку. А военнослужащие «Востока» продвинулись дальше вглубь обороны противника и вытолкнули ВСУ из населённого пункта Карла Маркса.