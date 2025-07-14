Группа пленных российских военных дерзко сбежала из-под носа ВСУ
Страна.ua: Четверо российских военных сбежали из плена ВСУ в Краматорске
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Четверо российских военнослужащих сумели сбежать из украинского плена в Краматорске в ДНР, все они бывшие бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом изданию «Страна.ua» сообщил офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.
«В Краматорске сбежали из-под конвоя российские пленные, сообщил украинский военный Станислав Бунятов», — говорится в публикации.
Детали побега бывших «музыкантов» не приводятся. Попытки разыскать солдат по горячим следам не увенчались успехом. Украинский офицер не исключает, что беглецы уже завладели транспортом. По словам российского военкора, бандеровские ресурсы призывают не брать их живыми, а ликвидировать на месте.
Ранее уникальный случай произошёл в зоне боевых действий: российский боец, используя исключительно своё красноречие, убедил двух украинских военнослужащих добровольно сложить оружие и сдаться в плен. По словам сослуживцев, военный РФ действовал «божьим словом», без угроз и шантажа.