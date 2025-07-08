Украинские военные с помощью ударных дронов прикончили около 15 сдающихся в плен солдат ВСУ в селе Поддубное в Донецкой Народной Республике. Об ужасающей расправе рассказал штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь.

По его словам, беспилотники ВСУ, заметив группу с бойцами ВС РФ и сдавшимися в плен украинцами, в первую очередь стремились убить именно своих сослуживцев.

«Бывало всякое разное. В основном FPV-дроны прилетали. То есть они прилетали, вот даже идёт наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным. Больше 15 пленных [погибли]», — рассказал солдат ТACС.