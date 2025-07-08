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Регион
8 июля, 08:46

ВСУшники миновали группу российских военных и убили 15 своих сослуживцев за сдачу в плен

Штурмовик Гусь: ВСУ убили дронами 15 сослуживцев при сдаче в плен в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские военные с помощью ударных дронов прикончили около 15 сдающихся в плен солдат ВСУ в селе Поддубное в Донецкой Народной Республике. Об ужасающей расправе рассказал штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гусь.

По его словам, беспилотники ВСУ, заметив группу с бойцами ВС РФ и сдавшимися в плен украинцами, в первую очередь стремились убить именно своих сослуживцев.

«Бывало всякое разное. В основном FPV-дроны прилетали. То есть они прилетали, вот даже идёт наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным. Больше 15 пленных [погибли]», — рассказал солдат ТACС.

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Ранее пленный военнослужащий ВСУ заявил, что в его подразделении постоянно не хватало еды, воды, медикаментов и солдатской экипировки. По его словам, после прохождения курса подготовки, украинских солдат отправляют на фронт «ждать верной смерти».

Владимир Озеров
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