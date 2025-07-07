«К животным лучше относятся»: Пленный ВСУ рассказал об условиях на службе

Украинский военнопленный Александр Пархоменко рассказал о тяжёлых условиях службы на позициях ВСУ и отсутствии элементарного обмундирования, медикаментов и продовольствия. По его словам, после прохождения подготовки украинских бойцов направили «ждать верной смерти» без необходимого снабжения и поддержки. Видео с рассказом пленного публикует пресс-служба Минобороны России.

Александр Пархоменко рассказал о тяжёлых условиях службы на позициях ВСУ. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Продукты питания раз в неделю, как и вода, приходили. Что-то дроном сбрасывали. Условия... Я думаю, хороший хозяин к животным лучше относится. Потом мы начали понимать, что нас просто кинули. Мы были брошены на произвол. Были времена, когда у нас была бутылочка воды на троих», — рассказал Пархоменко.

По словам Пархоменко, командование ВСУ даже не даёт солдатам связаться с родными, чтобы скрыть катастрофическое положение в подразделениях. Из медикаментов у бойцов были только аптечки, которые они взяли из дома.