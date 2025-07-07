Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 13:41

«К животным лучше относятся»: Пленный ВСУ рассказал об условиях на службе

Пленный боец ВСУ заявил о дефиците еды, воды и медикаментов в подразделении

Обложка © Telegram/ / Минобороны России

Обложка © Telegram/ / Минобороны России

Украинский военнопленный Александр Пархоменко рассказал о тяжёлых условиях службы на позициях ВСУ и отсутствии элементарного обмундирования, медикаментов и продовольствия. По его словам, после прохождения подготовки украинских бойцов направили «ждать верной смерти» без необходимого снабжения и поддержки. Видео с рассказом пленного публикует пресс-служба Минобороны России.

Александр Пархоменко рассказал о тяжёлых условиях службы на позициях ВСУ. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Продукты питания раз в неделю, как и вода, приходили. Что-то дроном сбрасывали. Условия... Я думаю, хороший хозяин к животным лучше относится. Потом мы начали понимать, что нас просто кинули. Мы были брошены на произвол. Были времена, когда у нас была бутылочка воды на троих», — рассказал Пархоменко.

По словам Пархоменко, командование ВСУ даже не даёт солдатам связаться с родными, чтобы скрыть катастрофическое положение в подразделениях. Из медикаментов у бойцов были только аптечки, которые они взяли из дома.

Пленный ВСУ объяснил, зачем ТЦК держат призывников в пустых тюрьмах
Пленный ВСУ объяснил, зачем ТЦК держат призывников в пустых тюрьмах

Ранее пленный боец ВСУ отрёкся от гражданства Украины и попросил Путина о помиловании. Он служил в 225-м отдельном штурмовом полку. Он признался, что добровольно сдался в плен при пересечении границы Курской области и сотрудничал со следствием, предоставив информацию об армии Украины.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar