Территориальные центры комплектования (ТЦК) используют освобождённые от заключённых тюрьмы для содержания мобилизованных перед отправкой на фронт. Об этом заявил пленный боец 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский в интервью РИА «Новости».

По его словам, украинские власти передали исправительные колонии в ведение военных, а заключённых перераспределили в другие учреждения. Освободившиеся помещения заняли мобилизованные, чьё передвижение строго ограничивали. Шендевинский пояснил, что такие меры направлены на предотвращение побегов: многие призывники пытаются скрыться, чтобы избежать отправки на фронт.

«В колониях люди, которые не хотят идти воевать, сбегают с колоний любыми способами. Не приходят к месту отправки, а убегают любыми путями, чтобы не ехать на войну», — заявил пленный.

Он сообщил, что в одной из таких колоний была сформирована 211-я бригада ВСУ, а аналогичный распределительный пункт располагался в Черкасской области. Условия содержания — тюремные: мобилизованных размещали в тесных камерах без возможности выхода за пределы территории. Шендевинский подчеркнул, что они фактически находились там на положении заключённых.