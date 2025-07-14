Военкор Котенок заявил о сбежавших из украинского плена вагнеровцах

Российский военкор Юрий Котенок прокомментировал сообщения о побеге бойцов ЧВК «Вагнер» из украинского плена, призвав молиться за их судьбу. Своё заявление он опубликовал в Telegram.

По предварительным данным, четверо заключённых военнопленных могли сбежать из-под конвоя в районе Краматорска. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам военкора, бандеровские ресурсы призывают не брать их живыми, а ликвидировать на месте.

«Молимся за русских воинов!» — написал Котенок.