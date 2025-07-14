Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 11:44

Военкор Котенок заявил о сбежавших из украинского плена вагнеровцах

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Российский военкор Юрий Котенок прокомментировал сообщения о побеге бойцов ЧВК «Вагнер» из украинского плена, призвав молиться за их судьбу. Своё заявление он опубликовал в Telegram.

По предварительным данным, четверо заключённых военнопленных могли сбежать из-под конвоя в районе Краматорска. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По словам военкора, бандеровские ресурсы призывают не брать их живыми, а ликвидировать на месте.

«Молимся за русских воинов!» — написал Котенок.

Ранее в Азербайджане Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов были заключены под стражу из-за участия в вооружённых конфликтах в составе группы «Вагнер».

Алексей Берковиц
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧВК "Вагнер"
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar