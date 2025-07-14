Военкор Котенок заявил о сбежавших из украинского плена вагнеровцах
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Российский военкор Юрий Котенок прокомментировал сообщения о побеге бойцов ЧВК «Вагнер» из украинского плена, призвав молиться за их судьбу. Своё заявление он опубликовал в Telegram.
По предварительным данным, четверо заключённых военнопленных могли сбежать из-под конвоя в районе Краматорска. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По словам военкора, бандеровские ресурсы призывают не брать их живыми, а ликвидировать на месте.
«Молимся за русских воинов!» — написал Котенок.
Ранее в Азербайджане Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов были заключены под стражу из-за участия в вооружённых конфликтах в составе группы «Вагнер».