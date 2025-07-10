В Баку суд арестовал двух азербайджанцев по делу о членстве в ЧВК «Вагнер»

В Баку решением Сабаильского районного суда двое граждан Азербайджана Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов заключены под стражу на четыре месяца. Причиной ареста послужило подозрение в их причастности к участию в вооружённых конфликтах в составе группы «Вагнер».

Согласно информации, предоставленной судом, мера пресечения в виде ареста была применена к Алиеву 1991 года рождения и Гасанову 1974 года рождения в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Службы государственной безопасности Азербайджана.

Предполагается, что задержанные совершили ряд противоправных действий как на территории Азербайджана, так и за его пределами. Утверждается также, что они были отобраны главой ЧВК «Вагнер» для освобождения от дальнейшего отбывания наказания и привлечения к участию в различных боевых операциях за денежное вознаграждение.

На основании материалов дела, представленных суду, Алиев и Гасанов проходили обучение и принимали участие в военных операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в различных государствах.