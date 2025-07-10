В Баку суд арестовал двух азербайджанцев по делу о членстве в ЧВК «Вагнер»
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В Баку решением Сабаильского районного суда двое граждан Азербайджана Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов заключены под стражу на четыре месяца. Причиной ареста послужило подозрение в их причастности к участию в вооружённых конфликтах в составе группы «Вагнер».
Согласно информации, предоставленной судом, мера пресечения в виде ареста была применена к Алиеву 1991 года рождения и Гасанову 1974 года рождения в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Службы государственной безопасности Азербайджана.
Предполагается, что задержанные совершили ряд противоправных действий как на территории Азербайджана, так и за его пределами. Утверждается также, что они были отобраны главой ЧВК «Вагнер» для освобождения от дальнейшего отбывания наказания и привлечения к участию в различных боевых операциях за денежное вознаграждение.
На основании материалов дела, представленных суду, Алиев и Гасанов проходили обучение и принимали участие в военных операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в различных государствах.
Между тем апелляционная инстанция в Баку оставила в силе решение о предварительном заключении под стражу руководителя и главного редактора «Sputnik Азербайджан». Первоначальное решение суда, определяющее меру пресечения в виде четырехмесячного ареста, осталось без изменений.
Напомним, напряжённость в отношениях между Россией и Азербайджаном возросла в конце июня. Началом послужили задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в причастности к организованной преступности и давним убийствам. В ответ на это, в Баку были задержаны граждане России, включая релоцировавшихся специалистов, журналистов, IT-специалистов и туристов, что вызвало официальное требование Министерства иностранных дел России об их немедленном освобождении. Недавно комиссия Совета по правам человека, занимающаяся вопросами международного сотрудничества, обратилась к Азербайджану с призывом снизить градус напряженности в отношениях с Россией.