МИД России потребовал от Азербайджана немедленно освободить российских журналистов
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Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была передана вербальная нота, в которой содержится требование о немедленном освобождении российских журналистов, задержанных в Баку. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
В ходе встречи посла с заминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным российская сторона выразила послу Азербайджана протест в связи с действиями Баку, которые носят недружественный характер и направлены на ухудшение двусторонних отношений. Также было заявлено, что обвинения в адрес российских правоохранительных органов со стороны Баку расцениваются как вмешательство во внутренние дела России.
Ранее сообщалось, что 30 июня азербайджанские правоохранительные органы провели обыски в бакинском представительстве российского агентства Sputnik Азербайджан. Впоследствии азербайджанская сторона объявила об аресте «двух предполагаемых агентов ФСБ России», которые, по их утверждению, работали под прикрытием в Sputnik. Речь идет о главе редакции Игоре Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. Кроме того, в ходе «оперативно-следственных действий» в том же бакинском офисе полиция задержала еще пятерых сотрудников. Российская сторона надеется на скорейшее освобождение своих журналистов.