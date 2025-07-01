МИД России потребовал от Азербайджана немедленно освободить российских журналистов

Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была передана вербальная нота, в которой содержится требование о немедленном освобождении российских журналистов, задержанных в Баку. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Ранее сообщалось, что 30 июня азербайджанские правоохранительные органы провели обыски в бакинском представительстве российского агентства Sputnik Азербайджан. Впоследствии азербайджанская сторона объявила об аресте «двух предполагаемых агентов ФСБ России», которые, по их утверждению, работали под прикрытием в Sputnik. Речь идет о главе редакции Игоре Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. Кроме того, в ходе «оперативно-следственных действий» в том же бакинском офисе полиция задержала еще пятерых сотрудников. Российская сторона надеется на скорейшее освобождение своих журналистов.