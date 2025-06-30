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30 июня, 10:23

МВД Азербайджана сообщило о проведении рейда в офисе агентства Sputnik в Баку

Обложка © ТАСС / Илья Питалев

Обложка © ТАСС / Илья Питалев

Правоохранители взяли под контроль здание офиса российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку. Об этом сообщило издание Minval со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

О причинах следственных действий пока не сообщается. Территория вокруг здания оцеплена, на месте работают сотрудники силовых структур. Представители агентства официальных комментариев пока не давали.

В Кремле высказались об отношениях с Баку после задержаний азербайджанцев на Урале
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Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. 28 июня сообщалось, что во время оперативных мероприятий один из задержанных умер от инфаркта — у него были проблемы с сердцем, скорая не смогла его спасти. В МИД Азербайджана выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ в связи с задержанием граждан республики. Также позднее стало известно об аресте одного из фигурантов дела. После задержаний делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву.

Милена Скрипальщикова
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