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28 июня, 11:05
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МИД Азербайджана выразил России протест из-за задержаний в Екатеринбурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Баку выразил протест России из-за задержания граждан в Екатеринбурге, в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный РФ Пётр Волоковых. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства республики.

«28 июня 2025 года временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Пётр Волоковых был вызван в Министерство иностранных дел в связи с нападениями на азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге», — сказано в публикации.

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Напомним, накануне в Свердловской области состоялась спецоперация СК РФ по задержанию преступников, причастных к убийству торговца в 2001 году. Сегодня утром стало известно, что в ходе оперативных мероприятий из-за проблем с сердцем скончался один из подозреваемых — ему вызвали скорую, но врачи ничем не смогли помочь.

Юрий Лысенко
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