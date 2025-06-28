На Урале подозреваемый в убийстве умер, увидев спецназовцев
В Екатеринбурге подозреваемый в убийстве скончался при задержании
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В Екатеринбурге мужчина умер во время задержания, которое было проведено в рамках поисков подозреваемого в убийстве 2001 года. Дело долгое время оставалось нераскрытым, но было возобновлено и получило новый импульс, пишет e1.ru.
Скончавшийся – пенсионер, у которого ухудшилось состояние здоровья во время визита силовиков. У мужчины были диагностированы проблемы с сердцем, ему пытались оказать помощь и вызвали скорую, но спасти не удалось.
Напомним, что спецоперацию по задержанию проводили 27 июня. Инициаторами стали сотрудники четвёртого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского Следственного комитета. Действия проводились в рамках расследования уголовного дела об убийстве торговца, совершенном в 2001 году.